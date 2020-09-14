شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الري والسياحة: استمرار دعم أنشطة القطاع السياحي بنهر النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاثنين، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والوفد المرافق له، وذلك لبحث المشاكل المتعلقة بالقطاع السياحي على مجرى نهر النيل، وذلك في وجود أجهزة الوزارتين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، فيما قررت وزارة الري تأجيل أي إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجرى نهر النيل لمدة عام.

ووافق الوزيران على استمرار تقديم الدعم للمنشآت السياحية بمجرى نهر النيل، والفنادق العائمة وجدولة المديونيات المتأخرة بالسنوات الماضية، والتأكيد على حزمة من التوصيات تُبشر بمزيد من الخير للقطاع السياحي بنهر النيل.

وقال وزير الموارد المائية، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنه تم خلال اللقاء التوجيه لأجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الموارد المائية تأجيل أية إجراءات للحجز الإداري على أصحاب المديونيات المتأخرة على مجرى نهر النيل لمدة عام، مع قيام الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتنسيق مع أصحاب الأنشطة لجدولة المديونيات الخاصة بهم لضمان الإلتزام بسداد مستحقات الدولة، وذلك في ضوء السعي لدعم القطاع السياحي ودفع عجلة الاستثمار.