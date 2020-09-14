شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تنظم ورشة عمل لبناء قدرات وحدات السكان في 5 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت وزارة التنمية المحلية، الإثنين، ورشة عمل لبناء قدرات العاملين في وحدات السكان بالمحافظات ضمن مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية»، وذلك بهدف التعريف بالمشروع وآليات التنفيذ وبناء قدرات قوة العمل السكانية بالمحافظات لتحسين الأداء والتى تستمر حتى ١٧ سبتمبر الجاري لمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

شارك في ورشة العمل اللواء حمزة درويش رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، والدكتورة دولت شعراوى مدير برنامج السكان والتنمية بصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسفير الدكتور محمد حجازى مستشار الوزير للتعاون الدولى والمشرف على المشروع.

ويشرف على الورشة فريق عمل مشروع «تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية» بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء منسق المشروع.

وخلال كلمته أشاد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام بوزارة التنمية المحلية بإنجازات المشروع حتى الآن على الرغم من التحديات الخاصة بفيروس كورونا المستجد، لافتاَ إلى أن العمل على أرض المحافظات الخاصة بالمشروع يجرى على قدم وساق لتحقيق أهدافه وتنفيذ أنشطة المشروع وعقد العديد من الاجتماعات عبر تقنية التواصل عن بعد بإستخدام برنامج زووم، بالإضافة إلى أنه تم تشكيل الوحدات في 5 محافظات جديدة للمشروع وإزالة كل المعوقات والتحديات المؤسسية التي تعوق عمل هذه المحافظات.

وقال درويش إن وزارة التنمية المحلية تدعم بناء قدرات وحدات السكان بالمحافظات من خلال مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والعمل بصورة مستمرة سواء من خلال ورش العمل التي تتاح لهم أو من خلال التدريب.

من جانبها أوضحت مدير برنامج صندوق الأمم المتحده للسكان أن من أهم عناصر نجاح مشروع الاستجابة المحلية للقضية السكانية هي المؤشرات السكانية والتى ترتبط بالنظام الاليكتروني والذى يسمح بتتبع مؤشرات المتابعة والتقييم للخطط السكانية بمحافظات الجمهورية والمراكز والقرى والنجوع وعرضها على اللوحة المعلوماتية المميكنة Dashboard على كل من: وزير التنمية المحلية- مقرر المجلس القومى للسكان- المحافظين- والوزارات المعنية بتنفيذ الأنشطة ومسئول برنامج السكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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