شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع إزالة التعديات ومخالفات البناء ورفع الاشغالات بالمراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات.

وبناءً على توجيهات محافظ كفرالشيخ، أشرَف أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على تنفيذ قرار غلق اداري ورفع المرافق لمحال وتشميعه بالشمع الأحمر، وذلك لادارته عمل بدون ترخيص، بالإضافة إلى ايقاف أعمال بناء بدون ترخيص، وكذا ازالة كافة الأعمال المخالفة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وعرض المخالفين على النيابة العسكرية، وذلك بالتنسيق مع قسم الازلات والاشغالات.

وجَّه محافظ كفرالشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أية مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا أنه سيتم التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون عليهم وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.