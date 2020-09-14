شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا: توزيع عدد من العجول المذبوحة على منافذ بيع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أن إدارة مشروعات الأمن الغذائي بالمحافظة قامت بتوزيع عدد من العجول المذبوحة على منافذها المنتشرة بمختلف مدن وقري المحافظة والبالغ عددها 48 منفذ بيع وذلك بسعر 90 جنيها للكيلو، وذلك في إطار حرص محافظة قنا على توفير كافة الاحتياجات اليومية من السلع الغذائية للمواطنين.
واضاف الداودي انه تم ايضا توزيع 4 أطنان من الالبان على تلك المنافذ بجانب ما يتم عرضه من منتجات من البيض والجبن والفراخ بشكل يومي بهدف توصيل كافة السلع الاستهلاكية والأساسية للمواطنين بالجودة العالية المطلوبة وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق المحلية، مع تحقيق هامش ربح عادل لضمان استمرارية هذه المشروعات، والمساهمة في تدبير الاعتمادات اللازمة لخطط التوسع المستقبلية.
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