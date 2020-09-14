شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا ونوابه يفتتحون المبني التعليمي الجديد لـ«نوعية طنطا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، الإثنين، المبنى التعليمي الجديد لكلية التربية النوعية، بحضور كل من: الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء الحلبي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا الإمام وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أكرم نمير وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور مجدي سبع، أن المبني تم تشييده، وفقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ومجهز بأحدث أنظمة لإطفاء الحريق، ومداخل تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلي أن المبني علي مساحة ١٧٠٠ متر، مقسمة علي ثلاث أجنحة ( شرقي - أوسط - غربي) ومكون من ٦ طوابق، به ٤ مدرجات تسع ٥٠٠ طالب، و٤٠ قاعة تدريس تسع ١٥٠ طالب.

من جانبه أوضح الدكتور حمدي شعبان، عميد الكلية أن المبني يحتوي علي ٦ معامل حاسب بسعة ١٥٠ جهاز، كما يحتوي علي مسرح، قاعات للسيمنار، والمناقشات، ومعرض دائم، وأستوديو، ووحدة للقياس والتقويم، و٤ وحدات تأهيل لسوق العمل لمهارات تكنولوجيا التعليم، والملابس والفنون البصرية والإعلام، بالإضافة إلي الدور الأرضي وجاري تجهيزه كوحدة للاختبارات الالكترونية، كما يحتوي علي حجرات لأعضاء هيئة التدريس، لجميع الأقسام، كما يوجد به مصلي للرجال والسيدات وعدد ٢ مصعد كهربائي، ومكتبة، مشيرا إلي أن هذا المبني سيخدم العملية التعليمية، والطلاب ويساعدنا في الحصول علي الاعتماد لبرامج الكلية.

وعلى هامش الافتتاح، شهد رئيس الجامعة ونوابه، معرضًا للوحات خشبية تحت اشراف قسم التربية الفنية برئاسة الدكتور محمود السيد، ومعرضًا لابداعات الملابس والنسيج للدكتوره آية فوزي رئيس قسم الاقتصاد المنزلي.