شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة مكثفة وصيانة أعمدة الإنارة بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة، وتوفير حياة كريمة لهم.

وفي هذا الإطار، تابع علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومى من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار بشارع جمال عبدالناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، ومداخل ومخارج المدينة، فضلاً عن رفع كفاءة وصيانة كشافات وأعمدة الإنارة بقرسة شباس عمير.

كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التى شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقري القصابي، ومنشأة عباس، والروضة، ودمرو، وتيدا، والبلاصي، وبرية لاصيفر.

وقامت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، بمتابعة حملات النظافة العامة، ورفع كفاءة وتمهيد الطرق، فضلاً عن إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول، بالإضافة إلي تركيب كشافات الإنارة العامة بميدان بقري البصراط، بني بكار، وبرنبال.

وأشرف اللواء حسين لبيب، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال النظافة وإزالة المخلفات والتراكمات أولاً بأول، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، والقرى. وذلك بالتوازى مع أعمال التطهير والتعقيم التى تتم بكافة الأنحاء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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نظافه

نظافه