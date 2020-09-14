شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: اختبرنا نظام «UpS» بعد انقطاع الكهرباء عن ماسبيرو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين، إن انقطاع الكهرباء الذي حدث أمس في مبني «ص» لم يكن مسؤولية الهيئة، بل هي مسؤولية شركة الكهرباء المغذية للمبنى.

وأضاف في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، اليوم الاثنين، أن انقطاع الكهرباء جاء نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو ١.

وأوضح أن انقطاع التيار لم يؤثر نهائيًا بالاستديوهات، حيث تم النقل على الفور على المولدات، وهي تعمل بنظام UPS، التي تؤمن المبنى، وتم نقل الكهرباء من الخطوط إلى المحولات في أقل من ثانية، وبالتالي، لم تتأثر الاستديوهات وبرامج الهواء دون أدنى مشكلة، وأن ما حدث هو تعطيل خطين من الثلاث خطوط المغذية للمبنى، وأن التأثير فقط على الإنارة وأجهزة التكييف، وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى داخل مبنى «ص».

وأكد زين أن انقطاع الكهرباء جعلنا نختبر النظام الكهربائي الذي يؤمن المبني وهو نظام «UpS»، حيث تم اختباره بنجاح، مضيفا أن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.