شكرا لقرائتكم خبر عن «التجمع»: حجزنا 6 مقاعد في القائمة الوطنية للنواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب استقر بشكل مبدئي على اختيار 6 أسماء لإرسالهم إلى القائمة الوطنية «من أجل مصر» التي تخوض انتخابات مجلس النواب المقبل.

وأضافت النقاش، في تصريحات صحفية، أن الحزب يعكف في الوقت الراهن على الانتهاء من دراسة طلبات الترشح، والدفع بأكثر من 50 مرشحا على الدوائر الفردية في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الحزب سيكون نصيبه 6 مقاعد في القائمة الوطنية الموحدة التي تضم 12 حزبًا في انتخابات مجلس النواب، مضيفة أن الحزب لم يحدد ترشيحاته على القائمة حتى الآن، لكن الأقرب نائبي رئيس الحزب عاطف مغاوري، وهلال الدندراوي.