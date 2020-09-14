«تعليم القاهرة»: ورشة عمل لمكتبات القاهرة للاستعداد لمسابقة تحدي القراءة العربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الاثنين، ورشة عمل للطلبة المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربي. وناقش فريق العمل الطلبة المشاركين والذين تم تصعيدهم علي مستوي الجمهورية في الآليات والاستعدادات النهائية ومراجعة كل الإجراءات. وتعد مشاركة المديرية للعام الخامس علي التوالي بإشراف توجيه عام المكتبات وفريق عمل المكتبات بالإدارات والمدارس لحث الطلاب على الفوز والحصول علي المركز الأول علي المستوي العالم العربي . ووجه محمد عطية مدير مديرية التعليم بالقاهرة الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين يقدرون مواهب أبنائهم ويساهموا في تنمية قدراتهم ومهاراتهم بالقراءة . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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