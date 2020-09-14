«الخارجية» تدعو المصريين بالخارج لتسجيل بياناتهم علي موقع «الوطنية للانتخابات»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دعت وزارة الخارجية المصريين المقيمين بالخارج لتسجيل بياناتهم على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى السبت 10 أكتوبر، حتى يتسنى لهم طباعة بطاقتى الاقتراع والتصويت من خلال البريد فى المواعيد المقررة.
يأتي ذلك اتصالاً بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين فى الخارج للمشاركة فى انتخابات مجلس النواب 2020، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 59 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج مصر في انتخابات مجلس النواب.
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