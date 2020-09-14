شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري الديمقراطي»: لم ننته من اختيار أسماء مرشحينا لقائمة من أجل مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال باسم كامل، النائب الأول للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الاثنين، إن كل ما يتردد من أسماء تم ترشيحها من الحزب ضمن قائمة من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس النواب هي معلومات غير صحيحة.
وأضاف أنه لم يتم الانتهاء حتى الآن من الأسماء التي سيتم ترشيحها عن كل حزب في القائمة أو نسبة المقاعد لكل حزب.
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الوضع في مصر
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اصابات
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101,009
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تعافي
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وفيات
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