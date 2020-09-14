شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي وخروج 332 حالة من مصابي فيروس كورونا بـ«حميات قنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم الاثنين، عن تعافي وخروج 332 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد من مستشفى الحميات بمدينة قنا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المرور اليومي على مستشفيات العزل.
وأوضح «الداودي» أن أعضاء اللجنة، برئاسة سكرتير عام المحافظة، قاموا بالمرور على مستشفي الحميات لمتابعة سير العمل ومدى توافر العلاج والمستلزمات الطبية والالتزام بكل الإجراءات الوقائية لحماية المرضى والأطباء والتمريض، والتأكد من توافر كل مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية.
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