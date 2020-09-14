شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين: لا توجد تفرقة مالية بين البرامجيين والإداريين في «الوطنية للإعلام» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وجود تفرقة في التعامل المالي بين الإداريين والبرامجيين، في الهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد «زين» أن الكل يأخذ العلاوات حسب درجته الوظيفية، ولا توجد تفرقة في التعامل بين موظف وإداري في العلاوات المادية، وليس صحيح أن البرامجيين يحصولون على العلاوات، والإداريين لا يحصلون على علاوات، وهناك لائحة يتم العمل بها من بعد 2011.
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