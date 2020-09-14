شكرا لقرائتكم خبر عن بالتعاون مع «فاو».. جامعة كفر الشيخ تنظم ورشة «المحاسبة المالية في المحافظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف جامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، ووزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الهيئات والمؤسسات المهتمة، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان «المحاسبة المالية المبدئية في محافظة كفرالشيخ»، بحضورعدد من المتخصصين من الجهات المعنية، وذلك لمدة 3 أيام.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنفيذ خطة 2030 لتحسين كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه مع دول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي تنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .

وناقشت ورشة العمل مراجعة تنفيذ أنشطة المحاسبة المائية في نطاق محافظة كفرالشيخ، كما تتناول ورشة العمل حيثيات وطرق المحاسبة المائية والنموذج المنهجي المستخدم للمحاسبة المائية والنموذج الهيدرويكلي للمحاسبة المائية وعدد من الزيارات الميدانية.

وفي كلمته، أشار الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن النمو المستمر للسكان والاستغلال المستمر لموارد الأراضي والمياه وخصوصًا في الأراضي القاحلة، سوف يتطلب تطبيق وتفعيل استراتيجيات جديدة لضمان إنتاج الغذاء بشكل كاف من قبل السكان الذين يعيشون في المناطق المعزولة والنائية، مما جعل تكامل الاستزراع المائي مع الزراعة أكثر جاذبية تدريجياً في المناطق التي تكون فيها الموارد المائية محدودة.

من جانبه، قال الدكتور وليد أبوالحسن، مدير مشروع الري في مكتب الفاو في مصر، إنه يتوقع أن تشمل النتائج الرئيسية لورشة العمل تحسين المعرفة حول ممارسات الاستزراع المائي المتكامل في محافظة كفر الشيخ وتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في استخدام المياه غير التقليدية في الزراعة وتربية الأحياء المائية المتكاملة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة لتقديم خدماتها إيمانا بأهمية المشاركة المجتمعية لخدمة المجتمع المحلى المحيط بها لكل أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لأداء رسالتها التنموية والخدمية وتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في الجامعة.

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جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ

جامعة كفرالشيخ