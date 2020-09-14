شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 266 وحدة صناعية.. محافظ بني سويف يتفقد مشروع مجمع الصناعات بـ«بياض العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، متابعته الميدانية لمشروع مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب شرق النيل.

وتفقد المحافظ سير العمل في تنفيذ الحلول لبعض الملاحظات التي يتم رصدها من خلال متابعة تقارير التسليم الابتدائي للمشروع عن طرق الجهات المعنية، وذلك تمهيدًا لافتتاح المشروع «افتتاح رئاسي» الذي يعد واحدًا من ثلاثة عشر مجمعًا صناعيًا وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى في 12 محافظة، بهدف دعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة ولتوفير فرص عمل للشباب، وبهدف تعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وتجول المحافظ داخل أقسام المشروع الذي تم تنفيذه على مساحة 70 فدانًا، ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية، فضلا عن تفقده لمكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك، ومنافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

رافق المحافظ خلال زيارته للمجمع اللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والمهندس رجب يونس، مدير منطقة بياض العرب الصناعية، وبعض التنفيذيين.