شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تجديد وتطوير مبنى مجلس الشيوخ استعدادا لاستقبال الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى أعمال تجديد وتطوير مبنى مجلس الشيوخ على قد وساق، ويواصل العمال عملية التجديد وتجهيز المبنى، تمهيدا لاستقبال أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة، واستعدادا لانعقاد جلسات المجلس بعد اكتمال تشكيله بإعلان نتيجة جولة الإعادة لانتخابات "الشيخ"، وتعيين رئيس الجمهورية النسبة المقررة لعدد الأعضاء المعينين وفقا للقانون، وعددهم 100 عضوا.

ويشهد مبنى مجلس الشيوخ حاليًا عملية تطوير وتجديد شاملة فى المبنى، وجارى تجديد وتجهيز كافة قاعات ومكاتب المجلس، وتجديد دهان المبنى من الداخل، ليكون المبنى جاهزا لاستقبال أعضاء مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم استخراج كارنيهات العضوية لأعضاء "الشيوخ"، الفائزين فى الانتخابات، ثم الاستعداد لانعقاد الجلسات.

كما يواصل العمال تجديد بوابة مجلس الشيوخ الرئيسية وهى البوابة رقم (7) المطلة على شارع القصر العينى، ومن المنتظر أن يتم وضع لافتة باسم "مجلس الشيوخ"، بعد إزالة لافتة "مجلس النواب"، وذلك بعد انتهاء التجهيزات والتجديدات، كما تشمل عملية التطوير القاعة الرئيسية لمجلس الشيوخ والتى ستشهد انعقاد جلسات المجلس.

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وتشمل الاستعدادت تجهيز قاعة المجلس الرئيسية التى يعقد بها المجلس جلساته، وكذلك قاعات اللجان النوعية التى ستعقد بها اللجان اجتماعاتها، بالاضافة الى مكتب رئيس المجلس ومكاتب الوكيلين والأمين العام ومكاتب اللجان النوعية، وكذلك المكاتب الإدارية الخاصة بموظفى مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر أنه تم إجراء جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضى يومى 8 و9 سبتمبر، ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج يوم 16 سبتمبر الجارى.



