روعوها من أجل المشاهدات.. هذا ما فعله أحمد حسن وزينب بابنتهما "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الغضب الشديد والاستفزاز انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، عقب استغلال "اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته زينب، لابنتهما الصغيرة، والقيام بعمل "مقلب" لمجرد الحصول على مزيد من المشاهدات و"اللايك" والـ "شير"، وبالتالى زيادة أرباحه ودخله من مواقع التواصل الاجتماعى. فى هذا السياق، كشف صبرى عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، تفاصيل التقدم ببلاغ ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، والعقوبة التى تنتظرهما. Advertisements وفى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل البلاغ المقدم من خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب.

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