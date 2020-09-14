ورجعت الأفراح تانى.. أبرز قرارات الحكومة عن عودة الحياة فى زمن كورونا (إنفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" عدة قرارات هامة للمواطنين في زمن كورونا نرصدها من خلال الإنفو جراف التالى..
-استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية والفندقية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بحد أقصى 300 فرد.
-الموافقة على عقد صلوات الجنازة في المساجد التي لها ساحات فضاء مكشوفة في غير أوقات الصلوات اليومية.
-الموافقة على تنظيم المعارض الثقافية في أماكن مفتوحة بنسبة حضور لا تتعدى 50%.
-السماح بإقامة الاجتماعات والمؤتمرات بنسبة حضور 50 % وبحد أقصى 150 فردا.
-عودة تدريبات الدرجة الثانية لكرة القدم.
-بدء الهيئات الرياضية والشبابية في إتاحة استخدام حمامات السباحة التدريبية والترفيهية.
-حددت اشتراطات فتح دور الحضانات بالأندية ومراكز الشباب.
-إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري.
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