فيديو آخر مسخرة .. التدريبات العسكرية للجيش القطرى على واحدة ونص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يسخر من شكل التدريبات العسكرية للجيش القطرى، فى إطار هجومهم الحاد على قناة الجزيرة القطرية، بسبب محاولاتها اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب، حيث نشرت القناة الداعمة للجماعات الإرهابية منشورًا لتشويه زيارة رئيس الوزراء إلى مدينة بنها أمس السبت، مدعية أن المدنية تحولت إلى ثكنة عسكرية على خلاف الحقيقة، ونشرت صورًا لسيارة شرطة وحيدة تقف فى الشارع، الأمر الذى آثار سخرية رواد مواقع التواصل من ضعف فبركة القناة للشائعة. واستعرض الفيديو المتداول، صور لسيارتين شرطة تؤمن زيارة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء في بنها، وقال الفيديو ردأ علي قناة الجزيرة: "يبقي من الطبيعي أن يكون ده مفهومك عن ثكنات الجيش والمضحك أنهم يعتبرون سيارتين شرطة ثكنة عسكرية". Advertisements كما عرض الفيديو التدريبات والثكنات العسكرية الحقيقة للجيش المصرى، بترديد أغاني وطنية وحماسية لأبطال الجيش المصرى. وقال أحد رواد مواقع التواصل: "هو مرور عربة شرطة فى مدينة أكبر من مساحة قطر يعنى تحولها لثكنة عسكرية.. فبركة فاشلة لتشوية زيارة رئيس الوزراء.. موتو بغيظكم".. بينما علق آخر قائلاً: "إزاى تعتبروا عربية وبوكس ثكنة عسكرية.. أمال طابور العرض العسكرى لأمير الدم عندكم يبقى إية؟!". وواصل رواد مواقع التواصل السخرية من القناة القطرية، مؤكدين أنهم يقفون صفًا واحدًا خلف دولتهم من أجل مواصلة البناء والتنمية، وأن هذه الشائعات ما هي إلا مجرد محاولات يائسة من أمير الإرهاب لإشعال الأوضاع في مصر لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية.

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