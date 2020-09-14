كريستوفر بيساريدس رئيسا للمجلس الاقتصادى لمحطة تحويل يوروأفريقيا بين مصر وقبرص

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم تعيين السير كريستوفر بيساريدس، الحائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد فى كلية لندن للاقتصاد، رئيسًا للمجلس الاقتصادي لمحطة تحويل يوروافريقيا لربط التيار الكهربائى بين مصر وقبرص، والبروفيسور بيساريدس متخصص فى الاقتصاد، وفي فبراير 2020، واختاره رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس لرئاسة اللجنة المكلفة باستراتيجية النمو طويلة المدى لليونان.

وقال الدكتور يوانيس كاسوليديس رئيس المجلس الإستراتيجي لمحطة تحويل يوروافريقيا وزير الخارجية السابق لجمهورية قبرص: "نرحب بخبير اقتصادي مميز وأكاديمي يحظى باحترام كبير مثل الدكتور بيساريدس، حيث يساهم بمعرفته وحكمته الواسعة، كما أن انضمام بيساريدس إلى محطة تحويل يوروافريقيا يلعب دورا رئيسيا في تنفيذ مشروع المحطة لربط التيار الكهربائي بين مصر وقبرص".



وأضاف كاسوليديس: "إننا نبني جسورا بين القارات، حيث سيتم ربط شبكة التيار الكهربائي المصرية بأوروبا، عبر قبرص، وتصبح مصر محورا رئيسيا للطاقة في العالم العربي وأفريقيا".

Advertisements



وسيتم تشغيل محطة تحويل يوروافريقيا في ديسمبر 2023، وسيساهم المشروع من خلال استثمار مليار يورو بمزايا اجتماعية واقتصادية كبيرة لجميع البلدان المعنية، وتبلغ طاقة المحطة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، ويساهم في تسييل موارد الطاقة الهائلة في مصر، وبشكل أساسي من مصادر الطاقة المتجددة والاكتشافات الأخيرة للرواسب الهيدروكربونية".



يذكر أن محطة تحويل يوروافلريقيا هي "الطريق السريع للكهرباء" الذي يربط مصر بأوروبا من خلال قبرص، وتخلق محورا للطاقة لأفريقيا والعالم العربي.

