شكرا لقرائتكم خبر عن فرحة سكان العشوائيات تفضح أكاذيب الإخوان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رداً على كذب الجماعة الإرهابية، تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال تسليم سكان المناطق العشوائية وحدات جديدة مجهزة بالكامل بالمشروعات الجديدة، ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية، وقد تم نقل سكان مناطق "إسطبل عنتر بمصر القديمة، وعزبة الصفيح بروض الفرج، ومناطق مختلفة بمنشأة ناصر" وتسكينهم بمشاريع الأسمرات 3 والمحروسة 1. تابع التفاصيل من خلال الفيديو التالى.. Advertisements

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