أخبار مصر

الحكومة توافق على فتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق شروط وزارة الصحة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على فتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق شروط وزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا لإدارة أزمة ، عودة المهرجانات في قطاع الثقافة بشرط أن يكون الافتتاح والختام في مناطق مفتوحة وفي حالة العرض المسرحي والسينمائي يكون بنفس الشروط (50% من الطاقة الاستيعابية للمكان).

 

Advertisements

وقررت اللجنة وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الاعلام أيضا السماح بفتح معرض أهلا بالمدارس في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بشرط الحفاظ على كافة الإجراءات الاحترازية وشروط التهوية وذلك بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة

 

وقررت اللجنة السماح بفتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق الضوابط والشروط الصحية التي تحددها وزارة الصحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على فتح الحضانات بالأندية ومراكز الشباب وفق شروط وزارة الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا