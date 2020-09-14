اللقطات الأولى لحريق مركز للقلب والرعاية المركزة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

يجري رجال الحماية المدنية بالجيزة عملية التبريد لمنع تجدد النيران بمركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة في الدقي، الاثنين.

وحصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الأولى لاندلاع الحريق وتوافد سيارت الإطفاء تباعا إلى موقع البلاغ.

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مستشفى خاص بشارع الشطوري بحي الدقي.

في أقل من دقيقتين، وصل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، موقع الحريق على رأس قوة ضمت 4 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي رئيس إدارة الإطفاء والمقدم أحمد عيسى.

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وتبين أن المركز مكون من 3 طوابق، واندلاع الحريق في غرفة من الصاج أعلى السطح، تحوي مجموعة من المستلزمات الطبية والدفاتر.

توجيهات سريعة من مدير الحماية لرجال الدفاع المدني بمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي الطوابق، فضلا عن سرعة السيطرة على الحريق لسلامة صحة المرضى.

وكُللت جهود رجال الإطفاء بالنجاح بالسيطرة على الحريق سريعا دون امتداده أيضا إلى غرفة مجاورة من الصاج أيضا.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، المعمل الجنائي للمعاينة.