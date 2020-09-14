ضبط سائقين كونا عصابة للسرقة من داخل السيارات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم السرقة من داخل السيارات.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول من (مدير إحدى شركات الخدمات العقارية – مقيم دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) باكتشافه كسر زجاج السيارة خاصته وسرقة مبلغ 37 ألف جنيه من داخلها عقب صرفهم من أحد البنوك بدائرة قسم التجمع الخامس).

توصلت تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائقين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون – لهما معلومات جنائية مسجلة).

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تمكنت مباحث قسم شرطة التجمع الأول من ضبط المتهمين حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة "مستأجرة، كما تم بإرشاد أحدهما ضبط "سيارة ملاكي" أقر بشرائها من متحصلات الواقعة.

وعُثر بحوزة المتهمان على (مبلغ 7800 جنيه، مفك، سلاح أبيض عبارة عن سنجة، هاتف محمول، سيارة مستأجرة، سيارة ملاكي)، بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأنهما كونا فيما بينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في ارتكاب جرائم السرقات من داخل السيارات، وأن السيارة الملاكي والهاتف المحمول مشتراه من متحصلات جرائم السرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.