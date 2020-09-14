انتشال جثة غريق من ترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: انتشل رجال الإنقاذ النهري بالجيزة، الاثنين، جثة غريق بترعة المريوطية. تلقى مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المريوطية. وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وانتشلت الجثة ونقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى الهرم. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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