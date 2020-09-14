"الضفادع البشرية" تمشط "نيل الصف" لانتشال جثة طفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودها لانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بنهر النيل مركز الصف جنوب المحافظة، اليوم الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من شرطة النجدة بغرق طفل بنهر النيل بنطاق قرية الإخصاص. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفرق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب. وتبين بالفحص المبدئي أن الغريق يبلغ من العمر 14 سنة، وجارٍ البحث والتمشيط لانتشال الجثة. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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