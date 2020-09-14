النار التهمت غرفة من الصاج.. كواليس إنقاذ حياة مرضى مركز قلب بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سرعة وصول رجال الحماية المدنية إلى موقع حريق مركز مصر للقلب والقسطرة والرعاية المركزة بالدقي حالت دون وقوع كارثة كادت تهدد حياة المرضى.

البداية بلاغ تلقاه مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مستشفى خاص بشارع الشطوري بحي الدقي.

في أقل من دقيقتين، وصل اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، موقع الحريق على رأس قوة ضمت 4 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي رئيس إدارة الإطفاء والمقدم أحمد عيسى.

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وتبين انا المركز مكون من 3 طوابق، واندلاع الحريق في غرفة من الصاج أعلى السطح، تحوي مجموعة من المستلزمات الطبية والدفاتر.

توجيهات سريعة من مدير الحماية لرجال الدفاع المدني بمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها إلى باقي الطوابق، فضلا عن سرعة السيطرة على الحريق لسلامة صحة المرضى.

وكُللت جهود رجال الإطفاء بالنجاح بالسيطرة على الحريق سريعا دون امتداده أيضا إلى غرفة مجاورة من الساج أيضا. وجرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، المعمل الجنائي للمعاينة.