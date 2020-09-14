محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: اندلع حريق في "كرفان" فندق تحت الإنشاء بمنطقة هضبة الأهرام، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات. تلقى مسؤول غرفي عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بنشوب حريق بموقع تحت الإنشاء في المنطقة (هـ). ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء بقيادة العميد علاء خلوصي رئيس إدارة الإطفاء. Advertisements وحاصر رجال الدفاع المدني ألسنة النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة إطفاء الجنوب دون خسائر في الأرواح. وأسفر الحريق عن تفحم محتويات 3 غرف ومطبخ، وتم منع امتداد النيران إلى محتويات "ريسبشن" وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد الحريق. وتحرر المحضر اللازم، وانتدب اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تفحم محتويات 3 غرف داخل كرفان فندق تحت الإنشاء بهضبة الأهرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.