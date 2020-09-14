تأجيل محاكمة 10 متهمين في "التخابر مع داعش ليبيا" لجلسة 5 أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 10 متهمين منهم في قضية "التخابر مع داعش ليبيا"، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.

كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار الشاهدة رقم 11 بقائمة الثبوت، وهي زوجة أحد المجني عليهم، وأمرت بتجهيز القاعة فنيًا بالجلسة المحددة لعرض أحراز القضية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وبسكرتارية طارق فتحي.

كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق قد أمر بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.