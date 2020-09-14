وزيرة الهجرة تلتقي ضباط القوات المسلحة المرشحين للعمل بالتمثيل الدبلوماسي العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الإثنين، ضباط القوات المسلحة المرشحين في مجال العمل في التمثيل الدبلوماسي العسكري بالخارج وزوجاتهم، الملتحقين بالدفعة ٤٥ لإعداد الملحقين العسكريين، ضمن ما تقوم به وزارة الدفاع من جهود للتوعية وتخريج ضباط مؤهلين دبلوماسيًّا، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي.

تضمن اللقاء محاضرة تناولت العديد من الموضوعات المتعلقة بدور وزارة الهجرة وقضايا الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات، وكذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الجهود المبذولة لدعم مقومات التنمية الحضارية على أرض مصر.

وتطرقت وزيرة الهجرة، خلال الحوار، إلى الجهود المبذولة للتواصل مع مختلف الشرائح الممثلة للمصريين بالخارج؛ من عمالة في الخليج، إلى الجيلَين الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، وحمايتهم من أية أفكار دخيلة، وإطلاق مبادرات تؤصل الهوية مثل (أتكلم مصري)، ودور وزارة الهجرة في الاهتمام بربط المصريين في الخارج بالوطن، وإطلاعهم على جهود التنمية وتفاصيل التحديات، خصوصًا الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة مستقبل الوطن، والسعي لتلبية الطلبات المشروعة للمواطنين بالخارج، وربط الخبراء في مختلف المجالات التنموية في خطة الحكومة 2030 من خلال سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، إضافة إلى جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى القوات المسلحة على دعمها جهود الوزارة ونشر الوعي الفكري والثقافي للعسكريين، وحرصها على تبادل الخبرات الدبلوماسية لتخريج مَن يمثل مصر بصورة مشرفة، مؤكدة أهمية دور المرأة المهاجرة في الخارج، وكذا زوجات الملحقين اللاتي فهن خير ممثل للوطن وإنعكاس للعصر الذهبي الذي تحياه المرأة بتولي العديد من المناصب الرسمية بالدولة والثقة التي توليها القيادة السياسية للمرأة المصرية.