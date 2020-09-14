الحكومة توافق على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" 20 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء: تمت الموافقة كذلك على إقامة معرض "أهلاً بالمدارس" بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري، مع تنفيذ كل الاجراءات الاحترازية، وستتم اقامته بأرض المعارض، باعتباره حدثا هاما ينتظره أولياء الأمور ليخفف عنهم الأعباء.

وتمت الموافقة على استئناف أنشطة تعليم الكبار، وعودة فتح فصول محو الأمية، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

اقرأ أيضا:

الاثنين المقبل.. عودة صلوات الجنازة في هذه المساجد فقط

Advertisements

الحكومة: استئناف إقامة الأفراح بالأماكن المكشوفة بالمنشآت السياحية بهذه الشروط

منها عودة تدريبات الدرجة الثانية.. 4 قرارات للحكومة تخص القطاع الرياضي

4 محاور.. وزيرة الصحة تعلن خطة الاستعداد للموجة الثانية المحتملة لكورونا

​