أخبار مصر | القوى العاملة: تحصيل 500 ألف ليرة لمصري بلبنان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تحصيل 500 ألف ليرة لمصري بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة بيروت - لبنان ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، فضلا عن الحصول عن تنازل عن الكفالة المصرفية بقيمة 500 ألف ليرة لبنانيةوقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي شرين محمود سيد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت ، وأكدت أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 7 عقود وتأشيرة عمل تم اعتمادها ، فضلا عن توفير 7 فرص عمل .وأوضحت الملحق العمالي ببيروت أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 20 شكوي، تم تسوية 5 شكاوى منها وديا ، و8 شكوى تم تحويلها للقضاء، وما زالت هناك 7 شكاوي تحت البحث والدراسة ، فضلا عن القيام بنحو 8 زيارات ولقاءات ، والموافقة علي نقل كفالة 3 عمال ، و39 طلب نقل كفالة قدم للمكتب ، و30 طلباً تم إحالتها إلي الأمن العام .

القوى العاملة: تحصيل 7 ملايين جنيه مستحقات ومعاشات مصريين خلال شهر بالأردن

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن ، نجح في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال لصرف مستحقاتهم، التي تقدموا بشكوى بشأنها ، فضلا عن معاشات الضمان وبلغت 458 ألفاً و 215 دولاراً ، أي ما يوازي 7 ملايين و221 ألفاً و468 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة: إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وأشار إلى أنه بمتابعة هذه الشكاوى وما تم إنجازه في كافة المجالات مع الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر خلال يوليو الماضي عن اعتماد عقود وتأشيرات العمل بإجمالي 45 عقد وتأشيرة عمل تم اعتمادها .

وأوضح الملحق العمالي بعمان أن إجمالي الشكاوى التي وصلت للمكتب بلغت 14 شكوي، تم تسوية 3 شكاوى منها وديا ، و11 شكوى تم تحويلها للقضاء، فضلا عن القيام بنحو 950 زيارة ولقاءً واستشارة ، حيث تم زيارة 20 جهة حكومية، وزيارتين لأصحاب الأعمال، وعقد 3 لقاءات مع التجمعات العمالية ، والرد على 900 استشارة عمالية في المكتب وعبر الهاتف.