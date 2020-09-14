أخبار مصر | القوى العاملة: تعيين 339 شاباً بينهم 4 من ذوي القدرات  

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تعيين 339 شاباً بينهم 4 من ذوي القدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف 339 عاملا من مختلف المؤهلات، من بينهم 4 شباب من ذوي القدرات الخاصة بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2242 شاباً.تلقى وزير القوي العاملة ، تقرير بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أغسطس الماضي قامت المديرية باستخراج 387 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 364 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن التفتيش على 448 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، والتفتيش بنظام الدورى النهاري على 131 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة للقانون .وأضاف مدير المديرية أنه تم تسجيل عدد 37 عاملا غير منتظم جديد بالوحدة.

القوى العاملة: تحرير 494 محضراً وغلق 53 منشأة لمخالفة القانون



أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 4297 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 17 من ذوى القدرات من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 2418 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة .

وأضاف الوزير أنه في مجال علاقات العمل قامت المديرية بفض إضراب 875 عاملا من خلال المكاتب المختصة بعد تحقيق مطالب العمال والعودة للعمل مرة اخرى.

وأشار مدحت الغمراوى مدير المديرية في تقريراً للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر أغسطس الماضي ، إلى أن المديرية قامت باستخراج 3180 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة حرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 448 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، وأسفر عن تحرير 263 محضر سلامة وصحة مهنية وغلق 53 منشأة ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1189 منشأة، وأسفر عن تحرير 231 محضراً مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

