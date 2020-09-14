مصر | اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يواجهان تهمة الاتجار بالبشر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته يواجهان تهمة الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في استجابة سريعة من النيابة العامة للبلاغ المقدم من المجلس القومي للأمومة والطفولة فقد استدعت النيابة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في البلاغ المقدم ضده وزوجته "زينب" لترهيب طفلتهما الصغيرة في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".

وكان قد تقدم المجلس القومي للأمومة والطفولة ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي يتهم اليوتيوبر احمد حسن وزوجته زينب باستغلالهما طفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.