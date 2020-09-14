مصر | انتشال جثة طفل غرق في ترعة المريوطية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر انتشال جثة طفل غرق في ترعة المريوطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية" بالجيزة، في انتشال جثة غريق بترعة المريوطية، اليوم الإثنين، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بترعة المريوطية، غرب المحافظة.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري إلى محل البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال الجثة، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.