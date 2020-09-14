مصر | غرق طفل بمياه النيل في الصف.. "الضفادع البشرية" تبحث عن جثته

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر غرق طفل بمياه النيل في الصف.. "الضفادع البشرية" تبحث عن جثته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل قوات الإنقاذ النهري "الضفادع البشرية" بالجيزة من جهودهم لانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقا بمياه نهر النيل بمركز الصف جنوب المحافظة. تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بغرق طفل بمياه نهر النيل بقرية الإخصاص، التابعة لمركز الصف، جنوب المحافظة. ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ النهري، لانتشال جثة الطالب، وكشف الفحص المبدئي والمعاينة أن الغريق طالب عمره 14 سنة، ويواصل الضفادع البشرية عمليات التمشيط والبحث بالنيل لانتشال الجثة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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