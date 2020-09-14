شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تسمح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة بإجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا لادارة أزمة كورونا، السماح بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية Advertisements كما قررت اللجنة عودة معرض الكتاب بالإسكندرية في مناطق مفتوحة بشرط الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية والبيئية.

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