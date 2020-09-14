شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 8 حالات فى مخالفات البناء يحظر التصالح فيها وفقا للقانون (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الحالات التي يحظر فيها التصالح وهي كالتالى:

1-الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2-التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق المرافق المقررة قانونًا.

3-المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4-يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

Advertisements

5-البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6-البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن.























