شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوجاد»: المجتمع المدني نجح في إرسال 200 طن مساعدات للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب حسين أبوجاد عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب والأمين المساعد للشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن ان المجتمع المدنى تعددت أدواره الانسانية والاحتماعية داخلياً وخارجياً بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد النجاح المصرى الكبير الذي تحقق في تقديم مساعدات للسودان وجنوب السودان.

وأشاد «أبوجاد» في بيان أصدره اليوم بتأكيد وزيرة التضامن الاجتماعي على أن مصر دائما ما تقف مع أشقائها في المحن والأزمات، وقال أنه منذ الساعات الأولى من حدوث أزمة الفيضان هناك، أقامت مصر جسراً جوياً مع الجانب السوداني بقيادة القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وأن وزارة التضامن الاجتماعي توجهت على الفور بالتنسيق مع شركاء المجتمع المدني للاصطفاف جميعاً من أجل تقديم الدعم اللازم، وتم توفير وإرسال مايزيد عن ١٩٧ طناً من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وإغاثية ومستلزمات وقائية لمتضرري السيول في دولتي السودان وجنوب السودان.

وأشاد «أبوجاد» بجهود كافة منظمات المجتمع المدني والهلال الأحمر الذي قام على الفور بالتنسيق مع الهلال الأحمر بالسودان لتقصي الوضع الإنساني ودراسة الوضع وتقييم الاحتياجات المُلحة والمشاركة في إعداد شحنة المساعدات وتقديمها لمؤسسات المجتمع المدني هناك.

وتشمل هذه الجمعيات كل من «الهلال الأحمر المصري وبنك الطعام والأورمان والجمعية الشرعية ومصر الخير والبر والتقوى ورسالة ومصطفى محمود.»