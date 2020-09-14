شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يبحث سبل تنفيذ برنامج «كشك الأخلاق» بمبادرة «مشكاة نور للعلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، الدكتورة نور الهدي الجمّال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية»، وذلك لبحث سبل تنفيذ برنامج «كشك الأخلاق»، بمحافظة الأقصر، والذي يعد أول مشروع تنموي يربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد من خلال أبحاث ودراسات للحالات المستفيدة.

وأوضحت نور الهدى، أن مؤسسة «مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية»، أطلقت برنامج «كشك الأخلاق»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة لغير القادرين والاهتمام بالشباب، وانطلاقا ًمن الدور المشترك الذي تقوم به الدولة في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة المواطن المصري وخاصا بالشباب في القرى الأكثر احتياجا.

وتعمل “ مشكاة نور”، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي برقم إشهار 10357 لسنة 2016، وهى المؤسسة الأولى في العالم التي قامت بربط المساعدات الاجتماعية بالسلوك الجيد، كما تهدف إلى تقديم نموذج فريد يهدف لوضع خارطة للعمل الخيري في مصر، ودعم الفئات الأكثر احتياجا في كل المحافظات، ودعم جهود الدولة في محاربة العشوائيات، وظواهر البطالة، وتعديل السلوك، وذلك من خلال برنامج «كشك أخلاق”.