شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصلاح العمود المتضرر.. التفاصيل الكاملة لعودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لشققهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلى شققهم بعد إنتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال الهندسية التي أقرتها اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف على كل عمليات الإصلاح.

كان في استقبال الوزير عند وصوله عدد من سكان العمارة الذين قدموا الورود له، مؤكدين على شكرهم العميق للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية ووزارة النقل على التحرك السريع منذ اللحظة الأولى لإعادة العمارة إلى وضعها الطبيعي، مشيرين إلى التعامل المتميز من قبل وزارة النقل والشركة الفرنسية المنفذة لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وأن العمل كان يسير على مدار الساعة لسرعة إنجاز الأعمال وسرعة عودتهم إلى العمارة، كما قدم الوزير الشكر والتقدير والورود إلى العمال والفنيين والمهندسيين الذين قاموا بأعمال الإصلاح تقديرًا لجهودهم خلال الفترة الماضية، وإلغاء إجازاتهم الأسبوعية لسرعة الإنجاز.

وصعد وزير النقل وسكان العمارة إلى داخلها، حيث قال الوزير للإعلاميين خلال تفقده الشقة التي استأجرتها الهيئة القومية للأنفاق بالعمارة، والتي تقع أعلى الركن الذي تم إصلاحه مباشرة أن الحمل المتحرك الموجود في هذه الشقة الآن يبلغ 5 أضعاف الحمل المصممة عليه، والتي كانت عليه عندما كانت جديدة، ثم لبى وزير النقل دعوة أحد سكان العمارة للترحيب بالوزير، ورئيس وقيادات هيئة الأنفاق داخل شقته لتقديم كل الشكر والتقدير لوزارة النقل على التعامل المتميز خلال هذه المشكلة.

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن السكان تعاملوا مع الأزمة بكل حب ووطنية للوطن، ووثقوا في قدرة الحكومة على حل الأزمة، والتعامل مع الموقف بحكمة وقدرة عالية، وأنه منذ اللحظة الأولى تم التحرك بسرعة لإنجاز الموقف، وتنفيذ تعليمات اللجنة الفنية واللجنة الهندسية الاستشارية المشكلة للتعامل مع هذه الأزمة.

وأضاف أن العمارة آمنة تمامًا، موضحًا أننا كوزارة النقل كنا قد وعدنا السكان لتعود العمارة إلى حالتها، وهو ما تم بالفعل، واليوم نحن نحتفل سويًا بهذا الحدث، مشيرًا إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على استعداد تام لتجديد جميع أعمال مرافق عمارة الشربتلي، بناء على طلب سكانها وأن الوزارة ستنفذ خطتها لتحديث وتطوير العمارة، وقتما يطلب السكان تنفيذ ذلك، إذ إن العمارة تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها كل فترة بصفة دورية نظرا لقدم تاريخ إنشاء العمارة.

ولفت وزير النقل إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن في أولى إهتماماتها، وأنها تعمل ليلاً نهاراً في كافة المجالات ومنها مجالات النقل لخدمة المواطن المصري، وأنها تتصدى مباشرة لأي مشكلة تخص الشعب المصري، مناشدًا الشعب المصري بالوقوف إلى جانب رئيس الدولة والحكومة المصرية في التصدي للشائعات التي يطلقها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام وإعاقة مسيرة التنمية الشاملة والتطور الكبير في شتى مجالات الحياة بمصر.

وأشار إلى الشائعة التي أطلقها البعض والتي تخص منع أهالي الصعيد من الوصول إلى رمسيس، حيث أكد الوزير أنه لا تفرقة بين أهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري فكلهم مصريون وطنيون مخلصون، وأن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري بأكمله في جميع أنحاء الجمهورية، وأن الكل في الدولة والحكومة المصرية يتسابق لخدمة الشعب المصري.