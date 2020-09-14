الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكزقيادة خارجى ذو مستويين ( فتح - 41) الذى تنفذه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الخارجى ذو مستويين ( فتح - 41) الذى تجريه إحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية وإستمر لعدة أيام والذى يأتى فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأت المرحلة الرئيسية بتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة التى تضمنت عرض التقارير والقرارات ، ثم إجراء تنظيم تعاون لكافة عناصر تشكيل المعركة , أعقب ذلك مرور رئيس أركان حرب القوات المسلحة على مراكز القيادة والسيطرة للتأكد من جاهزيتها وإستعدادها.

ظهر خلال المرحلة ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى ، فضلا عن المهارة فى إستخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع .

ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى

للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى

لرجال المنطقة المركزية العسكرية ، مشيراً إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم فى نجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة وإقتدار، وناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع

فى إسلوب تنفيذهم لمهامهم ، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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