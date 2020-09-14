شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ للهيئة العليا للوفد.. وأبوشقة يترك ملف انتخابات النواب لـ«بدراوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد لاجتماع طارئ، اليوم، لمناقشة خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب وتفويض السكرتير العام للحزب فؤاد بدراوي بإدارة شؤون الإنتخابات بديلا لأبوشقة.

وحصلت «المصري اليوم» على صيغة القرار الذي أرسل صباحا إلى أعضاء الهيئة العليا للحزب بأنه بعد الاطلاع على المادة ( ٢٠ ) من لائحة النظام الداخلي للحزب والتى تنص على انه يجوز لرئيس الحزب تفويض احد نواب الرئيس أو السكرتير العام في بعض اختصاصاته ولفترة محدده، وبناء على قرار دعوة الناخبين للترشح لمجلس النواب لذلك ندعو لاجتماع هيئة عليا عاجلة غدا الاثنين الموافق ١٤ سبتمبر ٢٠٢٠ الساعة السادسة مساءا بمقر الحزب الرئيسى لمناقشة خوض الحزب لانتخابات مجلس النواب ولظروف خاصة برئيس الحزب واعمالا للمادة ( ٢٠ ) سالفة الذكر.

فقد فوض رئيس الحزب السيد السكرتير العام/ فؤاد بدراوى برئاسة الهيئه العليا لاتخاذ ماتراه في هذا الشأن كما تم تفويضه لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشان عملية انتخاب النواب من الحزب وحتى اعلان النتيجة في هذا الشان وله كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الحزب في هذا الشان.