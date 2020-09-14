شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رواية جديدة لواقعة إزالة صور شهيد من صفحة مدرسة بـ«فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت نادية فتحى، مدير عام إدارة العجمى التعليمية في الاسكندرية، الحقيقة الكاملة لواقعة إزالة اسم وصورة الشهيد محمد على المسيرى، من على الصفحة الرسمية للمدرسة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» .

وقالت «نادية»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، تعليقا على قرار استبعاد منال المنشاوى، مدير مدرسة الشهيد على المسيرى، واحالتها للتحقيق لإزالتها صورة واسم الشهيد من على صفحة المدرسة، أن ما حدث من استبعاد المديرة والمدرسة المسؤولة عن الصفحة على فيس بوك والتحقيق معهما، تم دون علمها كمديرة لادارة العجمى التابعة لها المدرسة، مشيرة إلى أن يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أصدر قراره دون الرجوع اليها أو مراجعتها بحكم موقعها الادارى والتنظيمى ما يعد أمر غير مقبول ادارياً.

"المصري اليوم" تنشر الحقيقة الكاملة لازالة صورة واسم شهيد من على صفحة مدرسة في الاسكندرية

وأضافت «نادية»، أن منذ شهر فبراير الماضى صدرت تعليمات من وكيل الوزارة شخصياً بغلق جميع الصفحات والجروبات على جميع وسائل السوشيال ميديا بكل انواعها، وبالتالي بناء عليه تم غلق الصفحات الرسمية للمدرسة رسمياً بناء على القرار، وأم الشهيد محمد على المسيرى تشغل حالياً منصب وكيل الادارة التعليمية وزميلة لمديرة المدرسة نفسها وللأسف أخذت الموضوع بشكل شخصي رغم أنها على علم بالقرار بغلق صفحات فيسبوك، كونها وكيل الادارة ومسؤولة.

"المصري اليوم" تنشر الحقيقة الكاملة لازالة صورة واسم شهيد من على صفحة مدرسة في الاسكندرية

وتابعت:«وكيل الوزارة استدعى مديرة المدرسة والمدرسة أمس بمقر المديرية وتم تفعيل الصفحة من جديد، بنفس اسم وصورة الشهيد مرة أخرى، ما يعني عدم خرق للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن منذ 7 شهور، وعلى الرغم من عودة الصفحة من جديد إلا انه تم الإيقاف والتحقيق متساءلة: على أي أساس يتم هذا رغم ان مديرة المدرسة تنفذ التعليمات ما يعنى عدم الأمانة في العرض على وكيل الوزارة.

"المصري اليوم" تنشر الحقيقة الكاملة لازالة صورة واسم شهيد من على صفحة مدرسة في الاسكندرية

وأوضحت مدير الادارة، ان الموضوع انتهى منذ شهر إلا ان والدة الشهيد هويدا حسن والتى تشغل منصب وكيل الادارة، احييته من جديد، متساءلاً: ما الهدف من اعادة الحديث في هذة الواقعة، لافتة إلى ان التفعيل بعد انهاء للسلبية اذا كان هناك سلبية على المدرسة .

وقالت أن الشهيد محمد على المسيرى، كان زميل ابنها في كلية الشرطة، وصديق شخصى لابنها وكانا الاثنين من سكان العجمى، ولو فيه اساءة كما يدعى الغير يبقى هي أولى به لأنه يعد ابنها، وهناك روابط أسرية وشخصية تربط الاسرتين، مستطردة: احنا معجونين بح الوطن وشرف الجندية ونعرف جيدا قيمة وقدر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الذكية في سبيل الوطن والحفاظ عليه انما اللعب على وتر الوطنية أمر غير مقبول ويب مراجعة النفس في هذا الأمر.

"المصري اليوم" تنشر الحقيقة الكاملة لازالة صورة واسم شهيد من على صفحة مدرسة في الاسكندرية

وتابعت:«صور الشهيد تزين جدران المدرسة بالكامل ما يعني انه لا يوجد أي اساءة للشهداء على الاطلاق».

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كان يوسف الديب وكيل الوزارة أصدر قرار الاثنين باستبعاد مديرة مدرسة الشهيد محمد على المسيري الإعدادية بنات، التابعة لإدارة العجمى التعليمية من منصبها وإحالتها للشئون القانونية للتحقيق معها لقيامها بازالة صورة واسم الشهيد محمد على المسيرى من الصفحة الرسمية للمدرسة.

وكلف «الديب»، الإدارة العامة للتعليم العام بالمديرية بتشكيل لجنة عاجلة لبحث الشكوى المقدمة من والدة الشهيد محمد على المسيري، المطلق اسمه على المدرسة بانتزاع اسم وصورة الشهيد من الصفحة الرسمية للمدرسة، كما جرى تكليف وكيلة المدرسة بتسيير الأعمال بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.