شكرا لقرائتكم خبر عن جون طلعت: الدعوة إلى مظاهرات ٢٠ سبتمبر «مدفوعة وهدفها الفوضى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصف جون طلعت عضو مجلس النواب، دعوات التظاهر في ٢٠ سبتمبر، التي دعا لها المقاول الهارب محمد على بـ«الهزلية والمدفوعة»، من الخارج لتحقيق أغراض الجماعات الإرهابية.

وقال جون، في بيان أصدره، اليوم الاتنين، أن الضربات الأمنية التي تلقتها جماعة الإخوان مؤخرا واخرها إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، أفقدهم عقلهم ودفعهم للبحث عن أي تحرك لإحداث حالة من الاضطرابات داخل مصر، ووفقا لهذا تم الدعوة للتظاهر في ٢٠ سبتمبر.

وأضاف:«الغريب أن هذه الدعوة سبق أن تم تكرارها العام الماضى وفشلت، وفى الأعوام السابقة تم الدعوة إلى أحداث مماثلة وفشلت أيضا وهو ما يثبت أن التظاهر في حد ذاته والصدام مع الأجهزة الأمنية بات هو الهدف لديهم وليس أي شئ اخر».

وأكد جون، أن اقصى ما يتمناه أصحاب هذه الدعوات هو التقاط صورة لبضع أفراد من المتظاهرين ووضعها داخل بؤرة الضوء أو أن ينتهى اليوم بإلقاء القبض على عدد من المتظاهرين، واصفا هذه الأهداف بالرخيصة والتي تحمل سوء نية تجاه الوطن وأبناءه.

وحذر جون من الاستجابة لهذه الدعوات قائلا :«أصحاب هذه الدعوات يعيشون خارج مصر في قصور وينعمون بالدولارات والمخصصات المالية الضخمة ولن يفرق معهم أن يتم إلقاء القبض على أي مصرى الذي سيصبح في هذه الحالة هو الضحية التي لن تجد أحدا ينظر إليها».

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