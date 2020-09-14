شكرا لقرائتكم خبر عن إعدام طن أغذية فاسدة وغلق ٦ منشآت غذائية لإدارتها دون ترخيص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغذية بالإدارة الصحية بأولاد صقر، حملة على المنشأت الغذائية، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٦ منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة بأولاد صقر لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١٠٠٨ كيلو جرام أغذية مختلفة فاسدة، و٧٥ لتر عصائر وخل لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ٢٣ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي، كما تم تحرير ١٩ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لمراقبة الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.