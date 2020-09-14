شكرا لقرائتكم خبر عن ما فضل المداومة على قراءة صحيح البخاري في زمن معين ومكان معين؟ دار الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت دار الافتاء المصرية أن ما يفعله المسلمون في سريلانكا وغيرها من تخصيص شهرٍ معينٍ في العام ومكانٍ معينٍ للتحديث فيه بصحيح البخاري وروايته وسماعه وجمع طلبة العلم والناس على ذلك: هو من أفضل الأعمال الصالحة أثرًا وقبولًا عند الله تعالى .

جاءت فتوى دار الافتاء المصرية رداً على سؤال حول: قيام العلماء المسلمون في سيريلانكا بالتجمع في بعض المساجد مرةً بالعام ويجتمعون لقراءة «صحيح البخاري» باللغة العربية لمدة 30 يومًا من بعد صلاة العصر أو المغرب، بعد ذلك يقوم أحد العلماء ويلقى خطبة بلغتهم الأم. إن ذلك يحدث في بعض المساجد منذ أكثر من 90 عامًا. يقول بعض الناس إن ذلك يُعَدُّ مخالفًا للعقيدة وتحرم زيارة هذه الأماكن. لذلك أرجو من العلماء الأفاضل بدار الإفتاء المصرية الرد على هذا الأمر ؟

وقالت دار الافتاء في فتواها: أن ما يفعله المسلمون في سريلانكا وغيرها من تخصيص شهرٍ معينٍ في العام ومكانٍ معينٍ للتحديث فيه بصحيح البخاري وروايته وسماعه وجمع طلبة العلم والناس على ذلك: هو من أفضل الأعمال الصالحة أثرًا وقبولًا عند الله تعالى؛ فإنه طلبٌ للعلم، واتصالٌ بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلاةٌ عليه، وربطٌ للأمة بسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وتبركٌ بالصحيح، وتيمنٌ بدعوة مصنفه لقارئه، واستجلابٌ لرضا الله تعالى .

وأضافت الفتوى: وعلى ذلك جرى علماء الأمة ومحدِّثوها عبر الأمصار والأعصار من غير نكير، ومَن حرَّم ذلك أو نهى عنه فقد قال على الله تعالى بغير علم، ومن وصف فعل ذلك بالبدعة فهو بالبدعة أحرى وإلى الوقوع فيها أقرب.