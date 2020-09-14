شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانات شمال إفريقيا تهنئ الأزهر بفوز طلابه بالمركز الأول عالميًا بمسابقة «إيناكتس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال افريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى التهنئة القلبية لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ولجامعة الازهر الشريف بعد النجاح العالمى الكبير الذي حققه فريق جامعة الأزهر الفائز بالمركز الأول عالميًّا بمسابقة «إيناكتس» لريادة الأعمال والمشاريع المجتمعية، ممثلين عن مصر، بعد تفوقهم على طلاب جامعات دولية كبرى من أكثر من 32 دولة مشاركة.

وقال «الجندى» في بيان له اصدره اليوم ان هذا النجاح يؤكد تفوق الازهر الشريف في العلوم الشرعية وكافة العلوم الاخرى مشيدا بحرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب على استقبال هؤلاء الطلاب النابغين من شباب الأزهر واعراب فضيلته عن فخره بهذه النماذج المشرفة من طلاب الأزهر، وتمثيل بلدهم بالشكل المشرف في المحافل الدولية، مشددًا على الشباب بضرورة مواصلة الجهد وابتكار وتنفيذ المشاريع الحديثة التي تنفع الناس وتساهم في نهضة الوطن، وأن هذا الفريق بذل مجهودًا عظيمًا في خدمة الوطن وسيكون بمثابة حافز ودافع لباقي الطلاب للتفوق والدخول في عالم ريادة الأعمال.

وكانت فاطمة سري، الرئيس التنفيذي لإناكتس مصر قد صرحت بأن طلاب الأزهر أثبتوا كفاءة الطالب الأزهري داخل مصر وخارجها، وأبهروا المشاركين على مستوى العالم، وأن هذه هي المرة الأولى التي يربح الجائزة فريق يشارك لأول مرة، وأن هذا جاء ثمرة جهد كبير وشراكة بين طلاب الجامعة وقيادات الجامعة ورجال الأعمال، واختيار فريق الأزهر جاء بعدد تصفيات محلية بين 58 جامعة، ثم تصفيات عالمية من 36 دولة.