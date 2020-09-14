شكرا لقرائتكم خبر عن تفريغ 57 ألف طن قمح روسي.. و3 آلاف طن رخام بموانئ بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، اليوم الاثنين، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SEA BEE والتي ترفع علم مالطا، ويبلغ طولها 199 مترًا، والغاطس 12 مترًا، وذلك لتفريغ 57 ألف طن قمح روسي بالميناء المستورد بواسطة هيئة السلع التمونية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.

واستقبل الميناء السفينة ZAMZAM التي ترفع علم توجو ويبلغ طولها 98 مترًا والغاطس 6 متر، وذلك لتفريغ 3 آلاف طن رخام بالميناء، واستقبل أيضًا السفينة EVRE NYE التي ترفع علم تركيا، ويبلغ طولها 96 مترًا والغاطس 5 متر، وذلك لشحن 4400 طن صودا كاوية من الميناء.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة وتسريع عمليات النقل عبر وسائل النقل المختلفة السكك الحديدية وسيارات النقل مما يساهم في وصول القمح المستورد في أقل سرعة زمنية إلى أماكن التخزين بأنحاء الجمهورية.