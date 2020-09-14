شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت في جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ابتلع هبوط أرضي، صباح الاثنين، سيارة نقل ثقيل محملة بالرخام والجرانيت، في شارع جسر السيالة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، في حفرة مساحتها تتجاوز 4 أمتار بعمق 3 أمتار.

تلقى اللواء عصام يس، مدير الأمن، إخطارًا، من مركز شرطة إسنا، بعد إبلاغ النجدة بالواقعة، وكانت السيارة في طريقها لنقل الرخام والجرانيت إلي مكان التاجر بمنطقة جسر السيالة، وبمجرد مرورها وسط الشارع، حدث هبوط أرضي وسقطت السيارة بداخلها بسبب أعمال الصرف الصحي بالمنطقة، ولم يسفر الحادث عن أي إصابة لسائق الشاحنة ومساعده، إثر سقوط السيارة.

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل في إسنا بجنوب الأقصر

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل في إسنا بجنوب الأقصر

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث كلاً محمد سيد سليمان، رئيس مدينة إسنا، وعبد الرحيم طايع، نائب رئيس المدينة، واللواء عبد المجيد رضوان، مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا، والمقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم أحمد عوض بليح، رئيس مباحث المركز، والنقيب صبري خزام، وكيل وحدة مرور إسنا، والنقيب عبد العزيز عواد، ضابط المرور.

وتم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية بالمجلس لرفع السيارة من الطريق وإعادة تسيير حركة المرور، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وجارى التحقيقات.

هبوط أرضي يبتلع سيارة نقل ثقيل في إسنا بجنوب الأقصر